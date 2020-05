É di strettissima attualità la discussione sul come dovranno essere organizzati anche dal punto di vista logistico gli istituti scolastici a settembre, quando riprenderà l'anno scolastico. Tra le proposte, si dovrebbe ascoltare anche la voce dei ragazzi, ed è quanto si propone CampusStore, che ha bandito il progetto “Realizza la tua classe ideale”, in cui si chiede agli studenti di immaginare come vorrebbero ritrovare la propria aula al rientro a scuola - quando sarà possibile - dopo la lunga assenza imposta dall’emergenza sanitaria. Che mobili vorrebbero ritrovare? Che colori? Sarà una classe aperta o chiusa, quadrata o rotonda?

L’obiettivo è proprio quello di dare libero sfogo alla fantasia e ragionare insieme sullo spazio scolastico e sui componenti che lo caratterizzano aiutando i ragazzi a proiettarsi verso la fase di “ripartenza” e dar loro fiducia verso ciò che li attende.



Al progetto promosso da CampusStore, ha aderito l'I.C. "Mariano-Fermi" con una bella idea, realizzata dagli alunni Claudio d'Amore e Myriam Sansonne della classe 1^C sapientemente guidati dalla Prof.ssa Mariangela Alicino.



«Il banco esagonale - scrivono nella didascalia - ci consente di formare aggregazioni diverse: circolari aperte o chiuse per lavori in piccoli gruppi, forme allungate per attività in gruppi estesi, disposizione singola o multipla in caso di verifica scritta o di lezioni frontali. Lo slogan “la cultura è vita” ci stimola al desiderio di imparare! Il colore giallo per un ambiente caldo e solare, elementi per la raccolta differenziata, armadi/librerie, lavagne, angolo verde e con cyclette per scaricare qualche tensione».

Le foto e le immagini sono pubblicate sulla pagina Facebook “Realizza la tua classe ideale” creando una gallery dedicata a ciascuna idea: la gallery che otterrà più punti entro l’8 giugno 2020 consentirà alla scuola della studentessa o dello studente che ha avuto l’idea di ricevere gratuitamente soluzioni d’arredo e tecnologiche innovative per rinnovare un’aula dell’istituto e creare così uno spazio d’apprendimento innovativo.



Supportiamo la scuola andriese cliccando a questo link e dando un bel "Mi piace" all'idea di questi ragazzi!