Apulia Best Company premia l’Ites-Les “E. Carafa” di Andria

Il 3 luglio scorso, a Corato, si è svolta la manifestazione di “Apulia Best Company Award 2020”, giunta alla sua terza edizione. L’evento di Sinergitaly, presieduto dal cavaliere della Repubblica Riccardo Di Matteo e patrocinato dalla Regione, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dall’UNCI, ha visto la consegna di attestati di benemerenza a imprese, associazioni e personalità impegnate nel promuovere sinergia fra istituzioni di appartenenza e territorio.

É questa infatti la chiave di lettura del prestigioso riconoscimento che Apulia Best Company ha tributato al Dirigente Scolastico dell’Ites-Les “E. Carafa”, prof. Vito Amatulli, da sempre in prima linea nel favorire forme di effettiva e concreta integrazione fra comunità scolastica e comunità sociale e civile e nell’ottemperare alle aspettative di un’utenza proiettata professionalmente in un contesto sociale ed economico in perenne trasformazione.

Il prof. Vito Amatulli ha definito tale attestazione come il riconoscimento, moralmente gratificante, di un percorso professionale animato da passione e impegno, ma soprattutto dalla consapevolezza di non poter ignorare le richieste d’innovazione di un sistema formativo che investa nel futuro e, contemporaneamente, supporti l’identità del territorio.