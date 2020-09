Premio Wilde 2020, anche il poeta andriese Nicola Macchi sul nastro di partenza

Tra i 60 i finalisti provenienti da ogni angolo d’Italia che sabato 24 ottobre alle ore 15:30 presso la sala S.O.M.S. di Via Borgogna in Vercelli si sfideranno davanti alla III commissione di giuria per aggiudicarsi il titolo europeo Wilde 2020, ci saranno anche sei pugliesi: Luigi Giudice (Lecce) con l'opera Tutto svanisce veloce, Paola Scarpa (Gallipoli) con l'opera Ecate, Pietro Ferraro (Manfredonia) con l'opera Scorre e fiotta, Roberto Colonnelli (Acquapendente) con l'opera Per non essere il prossimo, Rocco Angelo Stano (Bari) con l'opera Quando, Nicola Macchi (Andria) con l'opera Tre volte solo.

Dovranno sfidarsi con poeti e poetesse in erba e professionisti.

Si sfideranno tre le categorie: giovanissimi, giovani ed over.

I nominativi della commissione di giuria sono tenuti segreti per evitare contaminazioni. Daniele Cappa e Piero Sardo Viscuglia, i patron del Premio, con la Dreams Entertainment, lasciano solo trapelare che sarà composta da docenti, giornalisti e professionisti.

Durante l’evento verranno attribuiti anche due premi speciali tra i quali il Premio Speciale Quotidiano La Notte. Inoltre verranno attribuiti i Wilde VIP European Award 2020, onorificenza riservata a personaggi dello show biz, giornalismo, moda e costume, che si sono contraddistinti per meriti culturali e sociali. Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Luciana Serra, Leo Gullotta, Gerry Scotti e Mina sono solo alcuni dei nomi insigniti del Wilde VIP European Award.

Premio Wilde è patrocinato dall’OPE Osservatorio Parlamentare D’Europa e del Consiglio d’Europa, AUGE Accademia Universitaria degli studi giuridici Europei, Spoleto Festival Art, Quotidiano La Notte, Skup Magazine e Associazione Noi Polizia.