La prima intervista del Sindaco? Ma naturalmente ai bambini del Laboratorio di Storytelling "Tutt'altro che piccoli giornalisti"!

D'altronde, lo stesso Sindaco gliel'aveva promessa, quando, quest'estate, i bambini del corso si sono cimentati nell'intervistare tutti i candidati sindaci.

Asia e Antonio i protagonisti di questa piacevole chiacchierata a Palazzo San Francesco, in cui il Sindaco ha colto l'occasione per presentare alla città la nuova Giunta comunale e non solo. Ampio spazio è stato dedicato alla pandemia e alle disposizioni messe in campo anche dall'amministrazione comunale. L'invito ad un atteggiamento più responsabile soprattutto rivolto ai più giovani e il futuro dell'attività amministrativa che interesserà anche i più giovani avendo messo in campo l'assessorato al Futuro.

La visita non poteva iniziare con un momento di dolcezza: i piccoli rappresentanti dell'ass.ne Tutt'altro hanno portato un omaggio floreale ed il calendario, che è un omaggio al tempo infinito (Aiòn) con 365 "Oggi", dedicato alla memoria della piccola Giorgia Lomuscio (giovane tutt'altrina scomparsa prematuramente) e che contribuirà al progetto della costruzione di un pozzo in Etiopia.