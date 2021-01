Nuovo incarico per Tufariello: sarà Prefetto vicario di Ascoli Piceno

Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale formulano al dott. Gaetano Tufariello, già commissario prefettizio del Comune di Andria dal maggio 2019 al novembre 2020, i più fervidi auguri di buon lavoro per la nuova responsabilità assunta di Prefetto vicario di Ascoli Piceno.

Giovanna Bruno: «Le avverse condizioni legate all'emergenza sanitaria, particolarmente importanti al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, non hanno consentito un formale ed esteso passaggio di consegne tra la guida politica neo eletta e la gestione commissariale uscente, e dunque l'occasione del nuovo incarico assunto é utile per ringraziarlo dell'impegno profuso per la Città di Andria, in un momento storico molto delicato per la nostra comunità».