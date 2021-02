Forza Italia torna a riunirsi

«Nella serata di lunedì 22 febbraio si è tenuta una riunione del partito cittadino di Forza Italia che, all’indomani delle elezioni amministrative, ha inteso fare il punto sul primo quadrimestre del nuovo governo locale insediatosi a ottobre 2020.

La consigliera di FI , avv. Donatella Fracchiolla, ha illustrato in maniera puntuale e schematica tutti gli interventi che Forza Italia ha messo in atto, facendo emergere in tal modo l’importante ruolo che il partito riveste all’interno dell’opposizione, ponendosi come miglior trait d’union tra le forze di centrodestra.

Dunque, nel pieno rispetto delle regole sanitarie previste dalla crisi sanitaria, l’incontro si è svolto all’insegna di un rinnovato spirito partitico che, dopo avere affrontato le evidenti criticità locali e di assetto politico, ha discusso di una serie di idee e progetti finalizzati a pianificare la prossima strategia politica.

Il team forzista, che vede anche nuovi volti femminili aggregarsi al precedente gruppo partitico, rafforzato e rinvigorito nello spirito, è animato da nuove progettualità, come la previsione di aree tematiche in cui suddividere gli approfondimenti, che poi confluiranno in proposte politiche da presentare in consiglio comunale per una ottimizzazione delle risorse e servizi a beneficio della Città.

È stata altresì proposta una piattaforma telematica sulla quale il gruppo di Forza Italia interagirà per confrontarsi e ricevere informazioni su iniziative da realizzare in prospettiva di nuove linee programmatiche dell’azione politica, al fine di favorire una collaborazione e un coinvolgimento fattivo di tutti i componenti del gruppo.

Importante è il contributo del delegato cittadino di FI, avv. Antonio Nespoli, la cui azione aggregante ha permesso di riunire e compattare persone e simpatizzanti che hanno accolto con entusiasmo la sfida che il partito si propone, ovvero quella di un rilancio all’insegna della proattività e della competenza. Diverse professionalità che possono dare un contributo qualificato ed efficiente, utile a finalizzare le azioni del partito verso il perseguimento degli obiettivi comuni.

Pare evidente, dunque, che vi siano tutte le premesse per un rinnovamento e una crescita del partito per la formazione di una classe dirigente preparata ed attenta alle prossime sfide politiche».