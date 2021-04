Scatta la denuncia per gli alberi cementati alla base in via Plinio

Quando si parla di “verde pubblico”, spesso, si pensa immediatamente alla funzione di abbellimento di una città o di una via dello stesso. Nonostante ciò, ad Andria, per quel che riguarda gli alberi, invece, si è diffusa negli anni la concezione del “verde pubblico” come un problema e non come una risorsa.

Infatti, in tantissime vie della città è facile riscontrare ciò, con alberi abbattuti e mai sostituiti. Di casi se ne potrebbero citare tanti. Vedi via Montegrappa, via Don Luigi Sturzo e via Ferrucci dove, qualche anno fa, con i lavori di riqualificazione sono stati rimossi tutti gli alberi presenti e mai sostituiti così come previsto.

A ciò, si aggiungono le basi degli alberi cementificate per i più svariati motivi. A denunciare l’accaduto è proprio la Sindaca, Giovanna Bruno, con un video sui social: «via Plinio è apparsa con diversi alberi cementificati alla base. Scena simile a quanto accaduto qualche mese fa, in un'altra strada. È scattata la denuncia d'ufficio. Speriamo che gli autori di questo gesto si facciano vivi e provvedano a rimuovere il malfatto. Parliamo di strade pubbliche, di alberi pubblici, non ci vuole molto a capire che ci sono regole da rispettare, oltre che buon senso».

Una decisione forte quella della Prima cittadina che si auspica possa portare a una “rivisitazione” della concezione del verde da intendersi come una vera e propria infrastruttura per la salute pubblica e per la bellezza dell'intera comunità su cui investire, coinvolgendo privati, associazioni e istituzioni.