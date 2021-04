Sicurezza nella campagne: la Giunta approva convenzione tra comune e consorzio guardie campestri

Il problema della sicurezza nelle campagne andriesi è noto da tempo, soprattutto per la vastità del territorio e l'esiguità delle risorse economiche e di personale per consentire un controllo capillare dello stesso.

Per provare a risolvere tale problema, la Giunta comunale ha approvato una bozza di convenzione col il Consorzio autonomo delle guardie campestri.

Il protocollo prevede diversi settori di intervento: collaborazione alle attività dei censimenti sia agricoli che della popolazione; segnalazioni su conferimenti illeciti dei rifiuti e abbandono di carcasse di auto; collaborazione nel fornite agli uffici comunali segnalazioni di fondi su cui non siano stati fatti interventi per la prevenzione di incendi; collaborazione in tema di Protezione Civile; collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti atti a prevenire il diffondersi della Xylella.

La convenzione, di durata di 3 anni, è a costo zero per l'ente che metterà a disposizione del Consorzio le risorse strumentali necessarie all'attuazione delle previsioni e consenitrà l'accesso alle banche dati del personale appositamente autorizzato.

Soddisfazione è stata espressa dalla Sindaca, Giovanna Bruno: ​«si allarga la rete di collaborazione tra l'amministrazione e tante realtà locali, chiamate in supporto per offrire maggiori servizi alla nostra comunità».