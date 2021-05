Faraone e Sgarra: «Tre richieste di fondi governativi non andate a buon fine»

Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, Consigliere comunali M5S Andria, intervengono sulla mancata attribuzione di fondi governativi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di efficientamento energetico delle scuole:

«Siamo ovviamente soddisfatte dell’intervento del Governo per i comuni in difficoltà finanziarie, che tradotto per Andria vuol dire circa 30 milioni di euro. È certamente fondamentale porre rimedio ai problemi che vengono dal passato, ma nel contempo si deve guardare anche al futuro della città.

Ma anche in questo, purtroppo, il nostro bilancio praticamente dissestato con i suoi parametri non ci aiuta.

Guardando il decreto del ministero dell’interno del 3 maggio 2021, si legge che ben tre tentativi di poter attingere ai fondi messi a disposizione dal Governo, per coprire la spesa per le progettazioni definitive ed esecutive, nel nostro caso, relative ad interventi di messa in sicurezza di territorio a rischio idrogeologico e di efficientamento energetico delle scuole, purtroppo non sono andati a buon fine.

Abbiamo così al momento dovuto rinunciare a: euro 236mila per il rifacimento canale Ciappetta Camaggio tratto Via Carmine – Via Eritrea; euro 60mila per l’efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Della Vittoria" e euro 51mila per la sostituzione infissi ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Vaccina". Peccato!»