L'assessore regionale al welfare Barone e la consigliera Di Bari incontrano gli Ambiti territoriali

Questa mattina alle ore 11:00, in presenza presso la Sala Consiliare del Comune di Andria, in Piazza Umberto I, l'assessore regionale al welfare Rosa Barone, assieme alla consigliera regionale Grazia Di Bari, incontreranno gli Ambiti territoriali di riferimento della provincia BAT. Questa sarà la prima occasione per un confronto diretto che affronti i problemi di lungo corso e quelli emersi in questo difficile periodo.



L'ascolto delle esigenze degli Ambiti, la condivisione delle proposte e la programmazione delle azioni immediate e di lungo periodo saranno al centro del dialogo. Prima dell'incontro sarà possibile un momento di confronto con gli operatori del mondo dell'informazione, nel rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid.