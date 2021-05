L'assessora regionale Barone ad Andria: «Allineare i tempi tra politiche regionali e comunali»

L’assessora al Welfare Rosa Barone ha incontrato questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Andria i rappresentanti degli Ambiti territoriali provinciali della Bat assieme alla capogruppo del M5S Grazia Di Bari.



«Ringrazio la sindaca Giovanna Bruno e la consigliera Di Bari - dichiara Barone - per questo incontro. Abbiamo parlato con gli assessori al Welfare e i dirigenti degli Ambiti della Bat, che ci hanno esposto le problematiche che vivono ogni giorno sui territori. Le difficoltà sono le stesse degli altri Ambiti che ho incontrato, soprattutto per quello che riguarda le carenze del personale. C’è poi il mancato allineamento dei tempi tra le politiche regionali e quelle comunali, per cui dobbiamo lavorare in sinergia. Sono consapevole che ci sia ancora tanto da fare, ma abbiamo la voglia di migliorare il sistema del welfare ascoltando i territori, come sto facendo dal mio insediamento».



«Ho voluto organizzare questo incontro - spiega Di Bari - perché ritengo fondamentali i momenti di condivisione e confronto. Tutti hanno sottolineato l'importanza dell'allineamento nella programmazione comunale e regionale, la carenza delle capacità assunzionali dei Comuni, purtroppo in grande difficoltà economica, e i salti mortali che i dirigenti, gli amministrativi, gli assistenti sociali, gli psicologi devono fare per poter strappare le risorse necessarie ad erogare servizi. I cittadini sono così sfiduciati che non fanno più affidamento sui servizi sociali, ma quando capiscono che ci sono ritrovano la speranza. Nessuno deve pensare al welfare come semplice erogatore di risorse, ma la sfida è migliorare l'offerta dei servizi e per questo si sta lavorando».