Eutanasia legale, parte anche ad Andria la raccolta firme per il referendum

«Anche il Comune di Andria aderisce alla raccolta firme a sostegno del Referendum Eutanasia Legale per chiedere l’abrogazione delle norme che prevedono i reati connessi con il fine vita».

«A partire da oggi, 21 luglio, presso l’ufficio elettorale del Comune di Andria in Piazza Trieste e Trento (primo piano), tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei moduli per la raccolta firme a sostegno della proposta di referendum promosso dall’associazione Luca Coscioni.

Come ricorda l’Associazione «oggi molte persone gravemente malate non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione. Non hanno diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, al suicidio assistito o ad accedere all’eutanasia come è invece possibile in Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada, molti Stati degli Stati Uniti e sempre più Paesi nel mondo. Perché nonostante una proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2013 e due richiami della Corte costituzionale, il Parlamento in tutti questi anni non è mai riuscito a discutere di eutanasia legale. Ecco perché, a fianco delle persone che non possono aspettare i tempi della politica e della giustizia, abbiamo deciso di dare la parola ai cittadini con un referendum». A darne notizia è la referente locale del comitato promotore, Rossella Lopetuso.

Qualche anno fa ad Andria abbiamo sostenuto l’approvazione della legge sul biotestamento. Adesso chiediamo ulteriore partecipazione dei cittadini invitando a sottoscrivere questo referendum affinché sia garantito, a tutti coloro che vivono una situazione di estrema sofferenza, il diritto all’autodeterminazione e alla dignità “fino alla fine” tramite una scelta personale, libera e consapevole.

Per qualsiasi altra informazione in merito al referendum e per chiunque voglia rendersi disponibile a sostenere la raccolta firme può contattare il numero 3489537824 o inviare una mail all’indirizzo andrialiberidiscegliere@gmail.com».