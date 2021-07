Questura ad Andria, Sindaco Bruno: «Presidio di legalità a beneficio di tutta la VI Provincia»

«Un presidio di legalità e sicurezza non solo per la città - ha dichiarato il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, a commento della cerimonia di inaugurazione, questa mattina della Questura di Andria, presenti il Ministro degli Interni ed il Capo della Polizia - ma per l'intera sesta provincia. Noi come sindaci ce la stiamo mettendo tutta per dare il segnale di una comunità in movimento, di una provincia che vuole rialzare la testa e che, al di là degli episodi di cronaca e di illegalità, ha invece tante ricchezze che devono essere potenziate e valorizzate.

Ovviamente la presenza di tanti uomini dello Stato è un valido segnale in questa direzione.

Proprio per questa fase di ripartenza, noi sindaci della sesta provincia - ha proseguito Bruno - abbiamo chiesto contingenti di personale adeguato che ci auguriamo cospicuo ed idoneo per affrontare le diverse esigenze del territorio. Ci è stata garantita un'attenzione particolare in questa direzione e auspichiamo che l'intesa tra le diverse istituzioni porti a questo risultato. Noi poi come città, in particolare, facciamo il nostro anche per la candidatura e gestione dei beni confiscati alla mafia, il cui numero nella nostra Andria è contemporaneamente segno negativo che la nostra comunità ha un certo malessere, e dato positivo che questa città è al lavoro perchè quegli immobili vengano posti al servizio dello Stato e di uomini dello Stato. Da questo punto di vista l'Amministrazione è impegnata ad accelerare il più possibile queste procedure. Ce la stiamo facendo».