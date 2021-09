La Senatrice Assuntela Messina in visita istituzionale a Palazzo di città

Venerdì 17 Settembre, alle ore 18,30, presso il Palazzo di Città del comune di Andria è prevista la visita istituzionale del Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale, la Senatrice Assuntela Messina.

Al termine della visita, alle ore 19, presso il Chiostro San Francesco, si terrà un incontro pubblico incentrato sul PNRR e la transizione digitale con il Sottosegretario, il Sindaco Avv. Giovanna Bruno e l’Assessore all’innovazione tecnologica, la dott.ssa Viviana Di Leo.

L’incontro voluto dal Sindaco e dall’assessore Di Leo sarà non solo occasione di confronto su uno dei temi portanti del PNRR, ma darà avvio anche ad un percorso partecipato che porterà alla redazione di un'Agenda Digitale del comune di Andria.

«L'innovazione digitale è una delle più importanti sfide che ci attende nel futuro prossimo – dichiara l’assessore Di Leo - è uno dei temi portanti del PNRR che tocca ambiti ampi ed eterogenei, terreno fertile per la transizione digitale. La pandemia ancora in atto ci dimostra che abbiamo bisogno della tecnologia per attuare trasformazioni strutturali, sociali e culturali. Ma se a livello nazionale l'importanza strategica dell'innovazione digitale comincia ad essere chiara, a livello locale c’è ancora qualche resistenza. Il PNRR ci obbliga a metterci al passo e dobbiamo farlo anche ad Andria, nella nostra città” – conclude Di Leo che ringrazia la Sottosegretaria Assuntela Messina per l’attenzione che ancora una volta dimostra verso il territorio.

Il Partito Democratico invita la cittadinanza a partecipare all’incontro, al quale saranno presenti anche il Presidente del Consiglio, il dott. Giovanni Vurchio e il Commissario cittadino del PD, il dott. Lorenzo Marchio Rossi.

Per le restrizioni derivanti dalle norme di contenimento dei contagi da Covid-19, nella sala della conferenza saranno ammessi solo coloro che sono in possesso del Green pass.