Ordine e Sicurezza ad Andria: nel primo semestre 2021 si registra un calo dei reati del 17,7%

Oggi il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza ha fatto il punto sulla situazione ad Andria: «I dati emersi sono davvero incoraggianti - commenta l'ass. alla Sicurezza Pasquale Colasuonno -. Nel primo semestre 2021 si è registrato un generale calo - rispetto al 2019 - dei reati (-17,7%), anche con riferimento ai furti in genere (-20%) e, in particolare, quelli di autovetture (-10,4%).

Ringrazio di cuore tutti gli uomini delle forze dell’ordine che hanno contribuito a questo risultato. A livello municipale, in tal senso, nell’ultimo anno ci siamo impegnati in un lavoro di generale riassestamento e rilancio del corpo di Polizia.

Il fondo previdenza fermo dal 2015 finalmente è stato sbloccato. Gli operatori avranno i fondi che sono loro dovuti. Sempre dal 2015 era fermo il concorso per il Comandante, che siamo riusciti a far espletare qualche settimana fa.



I controlli sulle bici elettriche fatti in sinergia con la motorizzazione; il controllo serrato al Castel del Monte nel periodo estivo, quelli sui proprietari di animali d’affezione e quelli sugli atti d’inciviltà nel centro storico. La candidatura al bando ministeriale per la realizzazione di un nuovo canile. E poi c'è l’investimento sulle divise, che significa dare dignità esteriore ai nostri agenti, il cui vestiario in dotazione oggi è logoro.

Ancora, la riattivazione del cane anti droga, fermo per mancati pagamenti del passato e quella delle macchine con rilevazione automatica delle infrazioni. Lo so che ciascuna di queste cose, presa nel suo ambito, è ancora deficitaria. Sono ben conscio del lavoro che c’è da fare, ma sono anche ben conscio di quanto lavoro ci sia voluto per portare a casa in un anno questi piccoli grandi risultati.

Per usare una metafora: abbiamo trovato una macchina fuori strada, impantanata nel fango e col motore fuori uso. Ora quella macchina è di nuovo in carreggiata con il motore che dà segni di vita. Certo non è ancora il momento delle gare di Formula 1, né delle alte velocità, ma il momento di andare sì. E quello faremo, andremo avanti!