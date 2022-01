Nuovo piano di rientro: le perplessità sollevate dalla consigliera Doriana Faraone

La consigliera comunale del M5S Doriana Faraone formula alcune riflessioni sul nuovo piano di rientro dai debiti del Comune di Andria approvato a fine dicembre, evidenziando alcune perplessità.

«La relazione allegata al pianoda parte del centrosinistra - commenta nel videomessaggio -, sembra assolvere il centro destra di Giorgino dalle responsabilità per i debiti. Per quanto riguarda i beni immobili da vendere durante il 2021, o non si è riuscito a venderli o quello che si è venduto ha fatto incassare molto meno del previsto continua Faraone -.



Si insiste con l’inserimento della voce dell’incasso dai parcometri, per il 2021, di un milione di euro. Cosa lontanissima dalla realtà. Infine si dichiara di incassare somme, durante il 2021, addirittura dalla piscina comunale, che però era ed è chiusa!»