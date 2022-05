PD Andria: cambia il commissario cittadino. Marchio Rossi confermato sub commissario

Cambia il commissario cittadino del Pd andriese.

Infatti, a seguito delle dimissioni del commissario cittadino Pasquale Di Fazio, il segretario regionale del partito, On. Marco Lacarra ha provveduto a nominare se stesso in sostituzione del commissario uscente e a riconfermare Lorenzo Marchio Rossi quale sub commissario del circolo cittadino che traghetteranno il Pd al congresso previsto per l’estate.

«Ringrazio, per la conferma della nomina di Sub-Commissario del Circolo di Andria del Partito Democratico, l’On. Marco Lacarra, segretario regionale del PD, per la stima e la fiducia nei miei confronti - ha dichiarato Lorenzo Marchio Rossi. Naturalmente non posso non ringraziare Pasquale Di Fazio, commissario uscente, per il lavoro fatto in questi mesi.

Ora, la priorità sarà quella di preparare e portare a congresso il circolo cittadino del Partito Democratico per l’elezione del nuovo segretario e dare nuova linfa al circolo che gode di buona salute.

Sono certo di poter gestire il Circolo cittadino, sia dal punto di vista Finanziario che Politico, e sarà mia premura individuare, da subito, un tesoriere ed insediare una commissione elettorale, che permetteranno di continuare una corretta gestione, sia del tesseramento, sia della Linea Politica che il Partito Democratico ha tracciato negli ultimi anni, considerando che oggi, il Circolo di Andria, è il primo Circolo del Partito Democratico, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, in termini di iscritti».