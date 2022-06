Di Pilato e Faraone alla Ferrotramviaria: «Quando sarà utilizzabile la stazione Andria Sud?»

«In tema di mobilità cittadina legata all’interramento della ferrovia, abbiamo apprezzato l’impegno dell’assessore che ha tenuto un incontro pubblico. Il metodo di dialogare “per strada” con i cittadini, ricevendo direttamente le osservazioni ma anche le critiche resta, a nostro avviso, il migliore» hanno dichiarato i due consiglieri comunali del M5S.

«In verità una domanda andrebbe fatta alla Società Ferrotramviaria dalla quale, ci risulta, da diversi mesi l’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie – ANSFISA - attende la documentazione per poter dare il via libera all’utilizzo della stazione Andria Sud e quindi della tratta ferroviaria Andria-Corato. A che punto siamo?

Ancora in tema di mobilità, la nota società di trasporti FlixBus ha annunciato la prossima costituzione di 8 corse dal centro di Bari ad Andria e 5 corse dall’aeroporto di Palese ad Andria.

Una notizia certamente positiva per la nostra città, il tutto finalizzato, a detta del responsabile Italia di FlixBus, ad incrementare la presenza turistica anche nel nostro territorio, maggiormente il turismo dall'estero, tanto che la app di FlixBus è disponibile in 30 lingue.

Ora, tutte queste corse faranno scalo a Viale Ovidio. E di lì, per raggiungere il centro storico della città o, peggio ancora, il Castel del Monte, come si farà?

Riteniamo che sia un’occasione da non perdere attrezzandosi in modo tale da non deludere chi verrà nella nostra città con questa modalità. Certo, non pretendiamo a brevissimo l’organizzazione che si trova in molte altre città, nelle quali si trovano subito ulteriori mezzi per spostarsi, ma riteniamo che si debba rapidamente arrivare a standard di qualità di servizio di quel tipo».