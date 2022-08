Movimento Pugliese: «Il sito web del Comune di Andria diventa organo di informazione del PD»

«Il sito web istituzionale del Comune di Andria dovrebbe essere sempre deputato alla pubblicazione di comunicazioni istituzionali. Accade, invece, che vengono pubblicati comunicati e notizie relative alla partecipazione del sindaco Bruno ad eventi politici del Partito Democratico»: a farlo notare è il Movimento Pugliese con una nota a firma dei consiglieri comunali, Nino Marmo, Luigi Del Giudice e Marcello Fisfola.

«Ne è un esempio - precisano - la pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune della partecipazione di Giovanna Bruno, con gli altri sindaci del PD, alla presentazione dei punti programmatici indicati dai sindaci dem per la prossima campagna elettorale. Non vogliamo, in questa sede, entrare nel merito del “presenzialismo” tipico di questa Giunta e, in particolar modo, del sindaco, è affar suo. Ma la propaganda non entri nella sede istituzionale».

«Tra l’altro - continuano - l’uso improprio di risorse umane e strumentali dell’Ente, quali il sito istituzionale o l’ufficio stampa, potrebbe configurare forme di responsabilità contabile. Pertanto - concludono - invitiamo il sindaco a far un uso adeguato delle risorse strumentali dell’Ente, affinché non siano gli andriesi a “sopportare” i costi di questa spasmodica ricerca dei riflettori».