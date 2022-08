Atti vandalici al Monumento, Movimento Pugliese: «L’ipocrisia del Sindaco non conosce confini»

«Come volevasi dimostrare. Ancora una volta avevamo ragione noi» dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Movimento Pugliese, Nino Marmo, Luigi Del Giudice e Marcello Fisfola.

«Apprendiamo dagli Organi di Stampa e dalla pagina Facebook del Sindaco Bruno di un atto vandalico ai danni del Monumento ai Caduti, con la conseguente invettiva del primo cittadino contro i responsabili del misfatto.

Riteniamo, però, che tali reprimende siano solo il frutto di una mera trovata mediatica, piuttosto che la rappresentazione delle volontà effettiva di questa Amministrazione.

Soltanto qualche settimana fa, la sinistra burocratica al governo della Città di Andria aveva bocciato una nostra mozione con la quale si impegnava il Sindaco e la Giunta comunale a programmare periodici interventi di pulizia del Monumento e, previa interlocuzione con la Sovrintendenza, l'installazione di un'adeguata protezione per tutelare il decoro del Monumento e per custodire la memoria dei nostri concittadini caduti per la difesa della Patria e della Libertà.

Quella mozione è stata bocciata e ogni intervento è rimasto 'lettera morta' ma, alla luce di quanto è successo, è di evidente attualità. La Città è stanca di proclami, di buone intenzioni, di retorica senza alcun risultato. Bisogna essere concreti e muoversi».