Refezione scolastica e contributo scuole paritarie: FI prende le distanze dall'amministrazione

"Prendiamo atto, con rammarico, che l'amministrazione comunale, senza alcuna minima condivisione politica, ha proceduto a porre in essere delle decisioni che avranno gravi ripercussioni su molte famiglie andriesi - commenta l'avv. Antonio Nespoli, portavoce Forza Italia -. Mi riferisco alla decisione di prevedere a carico dell’utenza finale la copertura totale del servizio di refezione scolastica (laddove partirebbe a seguito di ulteriore proroga) e la decisione di non prevedere più alcun contributo per le scuole paritarie.

Sia chiaro - continua la nota di Forza Italia - che su questi provvedimenti adottati prendiamo sin d'ora le distanze, preannunciando una dura battaglia in sede di Consiglio Comunale, a tutela delle nostre prerogative e di tutti i concittadini coinvolti, affinché tali decisioni siano riviste attraverso una condivisione del Piano di riequilibrio che a noi consiglieri è ancora inspiegabilmente ignoto nelle linee guida".