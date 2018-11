Di Bari: «Emiliano invece di prendersi meriti non suoi migliori le prestazioni sanitarie nella Bat»

«Abbiamo assistito all’ennesimo spot elettorale di Emiliano sulla pelle dei lavoratori precari. Il presidente sa benissimo che i contratti per la stabilizzazione dei 103 lavoratori precari della ASL Bt sono frutto della norma nazionale, ma se ne prende comunque i meriti, probabilmente per far dimenticare ai cittadini della Bat le condizioni in cui versa la sanità sul territorio. Siamo stanchi di queste continue passerelle mentre l’ospedale Bonomo di Andria e il San Pellegrino di Trani vengono progressivamente smantellati in nome della costruzione di un nuovo nosocomio che al momento sembra poco più di una chimera». Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari.



«Auspichiamo che il presidente/assessore tra uno spot e l’altro - continua la pentastellata - trovi anche il tempo di venire nella Bat per rendersi conto dei problemi che i cittadini devono affrontare quotidianamente. Visiti con noi tutti gli ospedali e faccia la fila ai Cup, dove si è costretti a fare file di ore per prenotare una semplice visita o un esame, che nella maggior parte dei casi saranno comunque costretti a fare fuori dalla nostra Provincia, viste le continue chiusure dei reparti. Invece di prendersi meriti non suoi inizi a fare qualcosa di concreto per migliorare le prestazioni sanitarie nella Bat».