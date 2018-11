Nicola Fuzio è il nuovo commissario vicario di Forza Italia ad Andria

A seguito di quanto verificatosi alla guida del coordinamento cittadino di Forza Italia, in linea di continuità sarà il Vice Commissario Vicario, Nicola Fuzio, ad assumere la reggenza del partito ad Andria per condurlo alla celebrazione delle assemblee congressuali.

La decisione è avvenuta d'intesa con il Commissario regionale di Forza Italia, onorevole Mauro D'Attis, ed il Gruppo Consiliare al Comune di Andria, sentito anche il Commissario provinciale Luigi De Mucci.

«Ringrazio l'onorevole D'Attis, l'amico Mauro, per la fiducia riposta nella mia persona. Una fiducia che rinviene sin dai tempi della comune militanza nel Movimento Giovanile - dichiara il Commissario Vicario Fuzio - e che cercherò di ripagare con massimo impegno e lealtà verso il nostro movimento politico».

Anche la Capogruppo in Consiglio Comunale, Micaela D'Avanzo, unitamente agli altri consiglieri del partito, si associano nel formulare gli auguri di buon lavoro.

«Forza Italia ad Andria rimane saldamente il partito di riferimento del centrodestra e la ricostituzione in continuità dei suoi organi dirigenti apicali, nella persona dell'amico Nicola Fuzio, non può che rappresentare una notizia certamente positiva in un'ottica di stretta e fattiva collaborazione tra il Gruppo ed il Partito, afferma la D'Avanzo.