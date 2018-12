″La nuova politica″ - Michele Emiliano ad Andria lunedì 10 dicembre

“La nuova politica” è il tema dell'incontro previsto lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 19:00 presso la sala Attimonelli, ad Andria, in Corso Cavour (Albergo dei Pini). Interverranno il Presidente della Regione puglia, Michele Emiliano, il consigliere regionale Filippo Caracciolo, e la consigliera comunale e provinciale Laura di Pilato.

L’evento segna ufficialmente il passaggio della consigliera comunale e provinciale, l’avv.to Laura Di Pilato, nel progetto politico “Fronte Democratico”.

«Fronte Democratico – commenta l’avv. Laura Di Pilato -, così come già ribadito dal Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, vuole essere una porta di contatto con cui il partito si apre alla società civile. Un nuovo soggetto trasversale rispetto agli attuali partiti, aperto anche ai senza tessera; innovativo poiché interpretato per superare le “categorie” di destra e di sinistra. Durante l’incontro in programma lunedì 10 dicembre, avremo modo di entrare più dettagliatamente in questi ed altri aspetti di quella che è la nostra idea di politica nuova, costruita attorno ai cittadini».