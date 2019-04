Laboratorio del Verde: l’Assessorato fa il bilancio di un anno

Presentato il 16 aprile il programma di attività 2018/2019 del Laboratorio Cittadino per il verde, l’organismo su base volontaria che, come prevede l’articolo 23 del Regolamento per il Verde, è il luogo di confronto e di collaborazione tra quanti vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del verde in città.

L’incontro è stato convocato dal Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità , ing. Santola Quacquarelli, che ha ricordato che l’appuntamento si rinnova ogni anno a partire dal 2012 ed è dunque «un appuntamento fisso per le politiche del verde cittadine. Grazie al Regolamento per il Verde e al Laboratorio che lo prevede si stimola la partecipazione della comunità perchè così viene inserita nei processi decisionali ed è ad accesso libero. Per il Settore Ambiente è un appuntamento strategico perché segna una sorta di bilancio delle attività svolte nel periodo aprile 2018-aprile 2019. É un lavoro impegnativo di cui, pur tra mille difficoltà finanziarie ed operative, siamo soddisfatti anche se, ovviamente, c’è sempre tanto da fare».

Tra le attività svolte spiccano, in particolare, quelle relative alla presentazione della candidatura comunale del Progetto Stupor Mundi per potenziare le infrastrutture di servizio relative al percorso pedonale posto all’interno della pineta di Castel del Monte, «un progetto – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Ambientali, avv. Luigi del Giudice – che punta a fondi per 500.000 euro e di cui sapremo l’esito entro luglio, con la pubblicazione della graduatoria delle iniziative ammesse. Il progetto è stato il risultato di una sorta di laboratorio che il compianto prof. Francesco Martiradonna, Presidente della V Consulta Comunale Ambiente, volle organizzare con forza e che ha tenuto conto dei suoi suggerimenti. La candidatura ha tutti i pareri necessari e, se ammessa, verrà redatto il progetto esecutivo. Analogamente il Settore si è attivato con la predisposizione e la pubblicazione del bando per l’affidamento in concessione dei due comprensori boschivi di Bosco Finizio e Pineta Castel del Monte ed il termine per le offerte scade proprio oggi, il 18 aprile (ndr ieri)».

Questi gli altri interventi descritti in sintesi nel corso del Laboratorio Cittadino:

1. CANDIDATURA PROGETTO STUPOR MUNDl “Progetto per potenziamento delle infrastrutture riguardanti la rete viaria di accesso alle località turistiche e di altre infrastrutture di servizio delle strutture turistico ricettive – Pineta Castel del Monte Andria, in catasto al Fg. 178 ptc.n. 14-16-484-486″

2. POTATURE: attraverso la squadra di manutentori del verde

Sono state interessate dagli interventi di potatura di vario genere (rimonda e contenimento nel periodo autunno- vernino, verde e cimature nel periodo estivo, e messa in sicurezza, … ), circa n.1980 soggetti, relativamente alle alberature stradali, nei periodi:

Gennaio/Marzo 2018: Via Delle Querce, Via don Luigi Sturzo, Via A. Moro, Via XXIV Maggio,Via Duca di Genova, Via Cappuccini, Via Vittorio Veneto, Via Salemi, Via Paganini, Viale Trentino, Viale Istria, via Vaccina,

Aprile/settembre 2018: Via Napoli, Corso Europa Unita, Via Trani, Via Quinto Ennio, Via Catullo, Via Omero, via Barletta, P.zza la Corte, P.zza Duomo, via Milite Ignoto, P.zza Pio IX,

Ottobre/dicembre 2018: Via Gerusalemme, via Sofia, Via Bucarest, via Aldo Moro, Corso Italia, Corso Francia, Via Canal, Viale del Cimitero, via Vittor Pisani, via Annunziata, Viale Istria e viale Trentino, Via Barletta, Via don Riccardo Lotti, Via Brindisi, via Vecchia Barletta, via Olanda, corso Germania.

Gennaio/marzo 2019: viale Roma, Piazza Umberto l, via Martiri di Cefalonia, via Giannotti, Via Murge, via Tertulliano, Via Bruno Buozzi, via Carissimi.

Inoltre sono stati effettuati gli interventi tecnicamente e volta per volta ritenuti più idonei, presso la Villa Comunale (Palmizi e Tigli) e i parchi e i giardini.

3. POTATURE SU PINI AD ALTO FUSTO appalto Ausonia Vivai: via Bernini, via castel del monte, viale Virgilio – Gruppo CON, Via Morelli lato pineta, Via Malpighi, via delle Querce.

4. INTERVENTI FITOSANITARI contro afidi e cocciniglie su Cercis e Tilia (alberi di Giuda e Tigli), nonché punteruolo rosso (questi ultimi, preventivi e a cadenza periodica).

5. PULIZIA DEI SUOLI: aree standard di proprietà comunale, svincoli tangenziale di competenza comunale

6. MANUTENZIONE VILLA, PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI (ARIEGGIAMENTO PRATO, IRRIGAZIONE E TAGLI)

7. IRRIGAZIONI DI SOCCORSO PER SITI NON SERVITI DA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

8. PROGETTO VERDE SÌ: progetto formativo individuale di tirocinio (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali/Regione Puglia; soggetto promotore Ambito Territoriale Andria; attività di valorizzazione del verde urbano attraverso attività di sensibilizzazione, manutenzione e sorveglianza) n. 4 tirocinanti per un breve periodo lo scorso anno e n. 5 per il 2019, a breve l’attivazione dei tirocini.

9. DONAZIONI:

Rotary: n. 47 essenze arboree {pauwlonie, corbezzoli, melograni, giuggioli) presso Parco Cardinal Ursi

Arif/corpo dei Carabinieri Forestali: Scuola A. Moro

IDEAZIONE: Abete della libertà

Scuola Giovanni Paolo Il: n. 58 essenze arboree ed arbustive autoctone provenienti dai vivai forestali regionali

10. SPONSORIZZAZIONI IN ZONA PIP:

ROTATORIE E ZONE PERTINENZIALI VERDI. 3 ditte su 5 di quelle convenute all’incontro del 9 maggio hanno già presentato il progetto. In attesa della delibera di giunta. Continuano ad arrivare richieste.

11. BOSCO DI FINIZIO E PINETA DI CASTEL DEL MONTE:

fasce tagliafuoco e eliminazioni delle alberature schiantate

procedura di affidamento in concessione dei due comprensori boschivi: termine presentazione offerte 18 aprile 2019. ATTIVITÀ DI GESTIONE FORESTALE DEL COMPRENSORIO E ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE/DIDATTICHE.

12. RIQUALIFICAZIONE PINETA VIA MORELLI: trapianto di circa N. 30 pinus pinea, abbattimenti delle piante ammalorate, installazione palestra calistenica.

13. SCUOLE

Interventi effettuati dalla Andria Multiservizi spa presso Scuola Rosmini, Scuola Manzoni, Inchingolo, Cotugno – della Vittoria via Gramsci, Don Milani – via Manara, Verdi – Via Verdi, Borsellino – Corso Italia, Lotti – Via Benevento, Fermi, Salvemini, Collodi, Don Bosco. (istituti con situazioni più critiche per quanto riguarda la sicurezza) oltre alla ordinaria manutenzione ciclica.

14. LECCI

Si procederà quest’anno agli interventi fitosanitari per il controllo delle cocciniglie.

15. SAN VALENTINO: circa 23.000 mq di area verde riqualificata e attrezzata IN FASE DI COMPLETAMENTO .