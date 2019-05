«Aiutiamo il Sud tendendo una mano alle nostre imprese». Questo uno dei temi principali affrontati nell'incontro di ieri sera presso la sede del Movimento 5 Stelle di Andria. Ospite della serata il candidato M5S all'europarlamento, Mario Furore, foggiano, classe 88’ e laureato in Giurisprudenza.

«Attualmente in Commissione Europea c’è una sorta di braccio di ferro tra i paesi del nord e quelli del sud Europa che sta bloccando di fatto interventi finalizzati alla tutela del “made in” e al contrasto del fenomeno della contraffazione.

Votare il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni è fondamentale - ha commentato l'eurocandidato Furore -. Ci permetterebbe di diventare l’ago della bilancia nella futura geografia politica europea che fino ad oggi ha visto protagonisti il Partito Popolare Europeo e l’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici il in una sorta di patto del Nazareno in salsa europea con l’attuazione di politiche economiche sempre prone a Germania e Francia e la concessione di benefici sempre agli stessi paesi».

Presente ieri all'incontro anche l’on. Giuseppe D’Ambrosio: «Eleggere un portavoce del Movimento 5 Stelle significa poter contare su riferimento politico sempre e non solo nel periodo della campagna elettorale come invece hanno fatto e stanno facendo i candidati degli altri partiti. Con la grande sfida che dovrà affrontare Andria, avere un filo diretto anche in Europa sarà fondamentale»

A conclusione dell’evento l’invito al voto dell’avv. Michele Coratella: «Spesso le elezioni europee vengono percepite dai cittadini come qualcosa di lontano, ma non è così. In Europa vengono prese decisioni che incidono pesantemente sulla vita di ogni singolo cittadino. Per queste ragioni è di fondamentale importanza andare a votare».