Si riunisce, domenica 9 giugno, l'assemblea provinciale del Partito Democratico

È convocata domenica 9 giugno, alle ore 11, a Trani presso l'auditorium San Luigi, l'assemblea provinciale PD su impulso del presidente avv. Giovanna Bruno.

Al Segretario provinciale Dott. Di Fazio sarà affidata la relazione introduttiva sull'analisi del voto europeo dello scorso 26 maggio.

Spazio anche alla disamina dell'anomala questione provinciale, con un consiglio che non si è ancora ricostituito all'esito delle recenti vicende dello scioglimento del consiglio comunale di Andria, nonché dell'ingresso in giunta a Trani del dott. Avantario. Sullo sfondo anche la reggenza di un vice-presidente (pasquale De Toma), nominato da Giorgino poche ore prima di essere destituito da sindaco e, quindi, da presidente della provincia. A relazionare sul punto sarà il consigliere provinciale Michele Lamacchia. Probabile presenza anche dell'europarlamentare uscente Elena Gentile, grata alla federazione Bat per il supporto ricevuto in occasione di questa difficile tornata elettorale europea.

«Il Pd non si sottrae mai dal confronto democratico, a partire dai propri apparati interni. Il voto del 26 maggio sarà lo spunto per continuare il percorso di dialogo critico e costruttivo avviato dalla federazione provinciale, finalizzato a sviscerare le criticità sui territori e ad amplificare i punti di forza di un partito che ambisce a crescere in credibilità e consensi». Questa la dichiarazione della presidente Giovanna Bruno, cui si aggiunge l'intervento del segretario Difazio: «Siamo quotidianamente impegnati a ricostruire il partito sui territori, motivando i militanti e affiancando i segretari di circolo nel loro incessante lavoro di ricucitura con gli elettori. Per il Pd BAT ci sono sfide cruciali ormai alle porte, rispetto alle quali non ci si può far trovare impreparati. Siamo pronti a fare tutte le analisi possibili per comprendere errori, farne tesoro e proseguire con slancio per raggiungere importanti traguardi».