Ad Andria l’eurodeputato del M5S Mario Furore

Mario Furore, 30 anni, foggiano e laureato in giurisprudenza, è uno degli eurodeputati eletti nel Movimento 5 Stelle.

Con circa 32mila preferenze, è stato il sesto della circoscrizione sud ad entrare nel Parlamento europeo ed è il più giovane europarlamentare italiano mai eletto.

Grillino della prima ora, da luglio 2015 a febbraio 2019 è stato il collaboratore personale della consigliera regionale Rosa Barone e si è occupato a livello legislativo dei bandi Psr, di agricoltura, turismo, cultura, e dei temi legati all’antimafia sociale.

Oggi, alle ore 20:00, presso la sede del M5S Andria, in via Cavallotti, interverrà per parlare della sua esperienza durante la campagna elettorale e dei suoi impegni per i prossimi cinque anni. Oltre a lui, parteciperanno l’On. Giuseppe D’Ambrosio, la consigliera regionale Grazia di Bari e i locali esponenti del M5S.