Pulizia del canale “Ciappetta-Camaggio”, la soddisfazione di Marmo

«Finalmente, dopo le nostre ripetute richieste e dopo aver scritto all’assessore Giannini, il Consorzio di Bonifica sta ripulendo il canale di Ciappetta-Camaggio dai detriti e rifiuti. Ringrazio il commissario dei Consorzi, Ninni Borzillo, per aver avviato gli interventi necessari nei tratti urbani scoperti.

Ho chiesto più volte di operare in questa direzione perché nei mesi autunnali, come è noto, il canale potrebbe essere inondato dalle acque dell’altopiano della Murgia per le probabili e copiose piogge.

Poiché il Comune di Andria è in grave crisi economico-finanziaria e non può provvedere, ho chiesto l’intervento della Regione per scongiurare alluvioni che potrebbero interessare il centro abitato e le campagne circostanti, oltre ad amplificare il rischio idrogeologico per il territorio. Non posso che essere soddisfatto».