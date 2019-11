​La "Lega Puglia" ad Andria per l'assemblea provinciale

La “Lega Puglia” prosegue la sua marcia verso le regionali del 2020 attraverso un costante e forte radicamento territoriale. Nel prossimo fine settimana sarà la volta dell’assemblea provinciale della “Lega Puglia per Salvini Premier” nella città di Andria. Nella città federiciana, co-capoluogo delle provincia BAT, l’appuntamento è in programma sabato 30 novembre alle ore 17.30 presso la “Sala Attimonelli”- Corso Cavour 194 a cui interverrà l’on. Nicola Molteni, già sottosegretario agli Interni con Matteo Salvini ministro ed importante esponente nazionale della Lega.

Slogan di queste manifestazioni è sempre #èora, in quanto è ora di mandare a casa Michele Emiliano e la sinistra dopo 15 anni di stasi e mal governo, oggi particolarmente grave sulle questioni legate all’ex ILVA, al mancato utilizzo dei fondi europei in agricoltura, alla sicurezza e alla ripresa degli sbarchi proprio nel porto di Taranto.

«La regione Puglia deve ripartire - spiega il segretario regionale On. Luigi D’eramo – perché ad esempio non si può consentire alla sinistra ed ai cinque stelle di gestire vicende complesse come quelle riguardanti l’ex Ilva con un drammatico pressapochismo. Sulla sanità, sulle infrastrutture, sul turismo è ora di cambiare rotta. La Lega è pronta ad essere la forza trainante di una coalizione unita e compatta che risponda unicamente alle esigenze dei cittadini pugliesi. È una sfida che condurremo con ogni sforzo per il bene della Puglia, grazie anche al sostegno forte e convito dell’intero partito, di Matteo Salvini e di tutti i vertici nazionali della Lega che anche in questa occasione saranno presenti sul nostro territorio. La Puglia può essere la locomotiva dello sviluppo al Sud e su questo la Lega segnerà la differenza dopo anni di sprechi e inefficienze».

«La nostra classe dirigente – prosegue il vice-segretario regionale Giovanni Riviello – ha le carte in tavola per guidare la coalizione e rendere la Puglia migliore e più moderna per i cittadini e per le imprese. È ora di non essere più noti solo per il malfunzionamento della sanità o ancora per le tante indagini che stanno interessando l’Amministrazione Emiliano. È ora di rimboccarsi le maniche, di fare tesoro degli errori del passato e far ripartire la Puglia, la Lega c’è ed anche dalla prossima assemblea di Andria emergerà forte la volontà di dire basta sia al governo Conte che al governo Emiliano».