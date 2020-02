La segreteria cittadina del PD si schiera contro i traditori

Si è svolta giovedì 13 febbraio scorso la segreteria cittadina del Partito Democratico.

"La stessa - commenta il segretario cittadino Giovanni Vurchio - ha ribadito, in maniera compatta, che il rilancio della città di Andria è basato su di una proposta politica di “centro-sinistra autorevole” e che non abbia alcun compromesso con coloro che hanno avuto la responsabilità del disastro amministrativo di questi anni“. Quello della segreteria cittadina è un chiaro riferimento a Lorenzo Marchio Rossi e Salvatore Vitanostra che durante l'amministrazione di centro-destra hanno più volte fatto da stampella alla stessa, in netta contrapposizione con il prezzo del centrosinistra e quindi dell'opposizione.

Oltre a questa richiesta, durante l'ultima segreteria cittadina il PD ha evidenziato la necessità di essere rappresentato nelle file del partito regionale: "Siamo convinti che il centro sinistra non può prescindere dall’autorevolezza del Partito democratico, ed è per questo che abbiamo chiesto con forza la candidatura nella lista regionale del PD del notaio Sabino Zinni.

La segreteria - conclude Vurchio - è determinata nel perseguire la linea di un forte rinnovamento del gruppo dirigente locale, anche nella composizione delle liste".

La segreteria, all'unanimità, ha attribuito al segretario ampio "potere" di fare una sintesi sulle amministrative in modo che si possa individuare il candidato sindaco del popolo.



Intanto, in settimana si saprà il nome di colui o colei che dovrà concorrere alla carica di sindaco per il centro-sinistra andriese. In pole position restano i nomi di Giovanni Vurchio e di Giovanna Bruno.