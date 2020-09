Ballottaggio, Di Maio torna ad Andria a sostegno di Michele Coratella

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna ad Andria per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, l'avvocato Michele Coratella.

Dopo i due incontri di piazza, Luigi Di Maio è tornato ad Andria qualche giorno fa per parlare di imprese ed economia. Domani, martedì 29 settembre, a partire dalle ore 19:00, il Ministro degli Esteri tornerà a far visita ad Andria per una passeggiata con i cittadini, rivolta soprattutto alle attività commerciali e quei progetti imprenditoriali che sono diventati realtà, grazie ai provvedimenti legati al fondo delle piccole e medie imprese. "Il Governo Conte dimostra ancora una volta vicinanza e sostegno alla città di Andria. Il nostro progetto politico è solido, sarà inclusivo e aperto a tutti" ha detto il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Michele Coratella.

La passeggiata comincerà alle ore 19:00 dalla sede del Movimento 5 Stelle in via Regina Margherita 137.