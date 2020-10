É ufficiale, Giovanna Bruno sarà proclamata Sindaco martedì 13 ottobre

"Frammenti di un vuoto", lo spettacolo itinerante per la giornata della salute mentale 2020

Attualità

L'evento si terrà il 10 ottobre alle 10.00 nello spazio antistante il Comune di Barletta per spostarsi nello spazio antistante la statua di Eraclio e poi in quello della ex Banca d'Italia