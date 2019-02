la puntura

"Prendiamocene cura", ultimi giorni per partecipare al concorso di Ret'Attiva e Mo.V.I. Andria

Attualità

Fino a 1000€ in buoni acquisto per valorizzare uno spazio interno o adiacente alla scuola, in modo da sviluppare il senso di appartenenza al luogo stesso, di apertura verso l’esterno e di piena integrazione con la collettività