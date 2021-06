Questa mattina presso il plesso dell’infanzia Lotti (Via Benevento) il Presidente dell’associazione Amici X la Vita, Felice Gemiti ha incontrato il Dirigente Scolastico, Palma Pellegrini, e le docenti, Nuccia Merra e Carla Coratella per manifestare la vicinanza dell’associazione al mondo della scuola.

Durante l’incontro - presenti anche il Sindaco Giovanna Bruno e il consigliere comunale Mirko Malcangi - i referenti dell’associazione hanno donato alla scuola un televisore - Smart tv. Mai come in questo momento le scuole hanno bisogno di essere dotate di dispositivi tecnologici che consentano di coniugare il metodo di insegnamento con le esigenze di apprendimento dei più piccoli, che di certo non sono insensibili ai cambiamenti.

I genitori ringraziano l’associazione che, interpellata, non ha fatto mancare anche questa volta il suo supporto.