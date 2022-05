Ex SR6, Tamburrano: «Ringrazio Lodisposto e Marchio Rossi per l'impegno profuso»

«Voglio esprimere il mio personale apprezzamento a nome del centrosinistra di Minervino Murge, sicuro di rappresentare il sentimento della comunità che mi onoro di rappresentare nei confronti dell’Amministrazione della Provincia BAT e del suo presidente Bernardo Lodispoto, ed in modo particolare voglio ringraziare il vicepresidente Lorenzo Marchio per la disponibilità dimostrata, in questi pochi mesi dall’insediamento del nuovo consiglio provinciale, ad ascoltare e supportare le istanze manifestategli in diversi incontri per dare risposte ad alcune esigenze del territorio di Minervino e Spinazzola» è quanto dichiara Michele Tamburrano capogruppo in consiglio comunale a Minervino Murge di “Minervino Più”.

«Mi riferisco in modo particolare all’impegno profuso per la manutenzione della strada provinciale n° 3 (ex Regionale 6), risorse per oltre un milione di euro per mettere in sicurezza la strada. Infatti oltre ai lavori già affidati per il primo tratto da Canosa a Minervino, sono state reperite risorse per circa 550 mila euro per il tratto che va da Minervino a Spinazzola. Certo possono essere poche le risorse stanziate, ma non da quando la strada è stata aperta al traffico, forse è la somma più consistente stanziata per le manutenzioni. Questo è il primo passo che vede il suo arrivo nel completamento della strada fondamentale per evitare l’isolamento dei territori di Minervino e Spinazzola. Percorso che seguiremo con attenzione e sollecitazione insieme ai rappresentanti del centrosinistra di Spinazzola con il sostegno assicuratoci dal vicepresidente Lorenzo Marchio.

Voglio ricordare al Sindaco del mio Comune, che sono contento del fatto che abbia sottolineato, magari appuntandosi qualche medaglietta, l’intervento dell’Amministrazione provinciale che non ha mai votato o sostenuto. Ma la invito ad utilizzare le ingenti risorse a sua disposizione per la manutenzione della viabilità cittadina. Infatti negli ultimi giorni è stato certificato che non sino state utilizzate risorse per oltre 500 mila euro nell’anno 2021 per mancanza di programmazione e progettualità, facendo intendere ai cittadini che le manutenzioni non si fanno perché mancano i fondi. Questo è solo un piccolo esempio della inefficienza amministrativa. La verità viene sempre a galla. Noi come rappresentanti del centrosinistra saremo sempre vigili ed attenti e costruendo relazioni con i territori limitrofi e i rappresentanti istituzionali di provincia e regione, cercheremo di dare risposte alle esigenze delle nostre comunità».