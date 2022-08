Concorso “Fotomodella italiana”, sul podio l’andriese Alessandra Mastrorillo

In collaborazione con Nunzia Spada Nuova avventura professionale ed umana per Nunzia Spada e il suo salone di acconciature Le foto

Il 30 luglio segna un nuovo inizio del percorso di Nunzia Spada e del suo “Spada Hair Studio”, inaugurato nell’aprile del 2014, con sede in via Giuseppe Verdi 4. Dopo diversi anni di esperienza e di crescita, professionale e umana, per l’acconciatrice andriese,