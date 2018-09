Yes weekend, l’autunno c’è ma non si vede

Il calendario ci dice che l’autunno è arrivato, ma il clima consente ancora di trascorrere il weekend fuori casa, approfittando di ciò che offrono le nostre città. Vediamo dunque, come di consueto, quali sono gli appuntamenti proposti.

Venerdì 21 settembre



Ad Andria prende il via la 22esima edizione del festival Castel dei Mondi con la prima nazionale dello spettacolo Epicycle di Circkvost a Largo Appiani - in replica anche il 22 e 23 settembre.

Nel centro storico andriese invece dal 21 al 23 settembre Incroci e storie di Vincenzo Losito/Tou Paly alle ore 20.

All'Oratorio San Francesco, oggi 21 settembre, Tales on Bike Room to play/centro linguistico Fun English Andria alle ore 18.30

Al Palazzo Ducale va in scena Questo lavoro sull'Arancia di Marco Chenevier Aldes e Tita - alle ore 21.30 e in replica anche il 22 settembre.

Alla Biblioteca Comunale, alle ore 21.30 la prima regionale di Andromaca da Euripide letto e rivisto da Massimiliano Civica e i Sacchi di Sabbia.

Tutti gli appuntamenti del festival sul sito www.casteldeimondi.com

Nell’ambito della European mobility week, a Ruvo di Puglia alle 16 in vico Modesti 4, si terrà un incontro sul ruolo del Mobility management scolastico: percorsi sicuri casa-scuola e analisi della domanda di mobilità nei Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile), mentre ad Andria è prevista alle 18.30 una passeggiata nel centro storico. Nella città federiciana si prosegue anche domani alle 20.30 con il “Bike pride”, una parata che ha lo scopo di mostrare “l’orgoglio” di andare in bicicltta.

A Corato c'è la seconda edizione di "Avis Music Night", le band salgono sul palco della donazione.

Sabato 22 settembre

Per "Settembre mese della cultura", domani alle 19.30 a Giovinazzo spettacolo al Dolmen di San Silvestro dal titolo "La festa di Ognissanti", a cura dell'associazione Malalingua.

Invece, per le Giornate europee del patrimonio 2018, nella Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" di Bitonto, focus su Emilio Notte alle 11 e sui Futuristi alle 17. A questo link è possibile consultare tutte le altre iniziative organizzate per l’occasione dal Polo museale della Puglia.

Domenica 23 settembre

Sempre per le "Giornate europee del patrimonio 2018", a partire dalle 20 apertura straordinaria del dolmen di San Silvestro a Giovinazzo a cura della Soprintendenza.

A Castel del Monte, in territorio di Andria, alle 17 "Federico II. Cosa accade se un bambino governa il mondo?" , attività ludico-didattica per i più piccoli (da 4 a 10 anni). Costo 8 euro. Per info 388.3026000 oppure casteldemonte@novaapulia.it.

A Bitonto, l’associazione PugliArte ha organizzato un itinerario alla scoperta della meravigliosa chiesa del Carmine, costruzione gotico-aragonese tripartita in navate con coro voltato a ombrello. Per partecipare è richiesto un contributo di 10 euro. Partenza alle 10.30 da Porta Baresana.

A Corato la sede locale dell’Archeoclub d'Italia guiderà alla scoperta della chiesa rurale detta “di Bracco” e di quelle intitolare a San Vito e Santa Lucia. Per chi ama la corsa invece, Corato al mattino ha in programma “Corridendo”, la maratona organizzata dall’associazione “Il sorriso di Antonio” che sostiene la ricerca scientifica sui Linfomi non Hodgkin.

Per tutto il weekend

A Ruvo di Puglia è possibile visitare i “Paesaggi urbani di Michele Chieco”. In esposizione 28 opere che ritraggono scorci di numerose località pugliesi, tra cui Bari, Barletta, Bitetto, Conversano, Giovinazzo, Martina Franca, Ostuni, Palo del Colle, Polignano a Mare, Rodi Garganico e Spinazzola.

A Polignano a Mare continua fino a ottobre l’omaggio a Pino Pascali, a 50 anni dalla sua morte, con la mostra Dialoghi 3.0.

Nella pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari, spazio alla mostra personale dell’artista pugliese Franco Dellerba dal titolo “Percorsi”. Fulcro dell’esposizione è una grande installazione realizzata con centinaia di cartamodelli di tomaie di scarpe, recuperati nel laboratorio di un calzolaio del primo Novecento, e trasformati in un’originalissima e sorprendente opera. Nel complesso monumentale di Santa Chiara, “Restauri in mostra”, con opere che spaziano dalla preistoria al ‘900. Apertura ogni giorno dalla 10 alle 19.45 e sabato e domenica dalle 18 alle 22.

Nel Bastione del Museo archeologico di Santa Scolastica della Città metropolitana si può ammirare l'installazione ambientale Theorema dell’artista tarantino Giulio De Mitri, considerato tra i protagonisti della Light art e noto a livello nazionale e internazionale. Resterà visitabile fino al 30 settembre. Nel castello svevo, invece, sono in mostra le immagini di Ortensio Zecchino dedicate a “Il potere dell’armonia. Federico II e il De Arte venandi cum avibus”. Sempre nel maniero barese, resterà aperta sino al 15 ottobre la mostra Altre stanze anni ‘50 e ‘60, opere dalle raccolte della Banca d’Italia. Al fortino Sant’Antonio in mostra le foto di Cinzia Rossi, assistente di volo, che nei suoi scatti racconta “Il mio mondo inquadrato”.

Per gli amanti del teatro, previste al Duse fino a domenica le repliche de "Il signore è suonato", commedia scritta e diretta da Paola Martelli. Info e orari a questo link.

Lo Sporting club di Corato ospita fino al 29 settembre “I tarocchi della Murgia”, nati dalla matita del maestro Vito Matera.

A Barletta, di scena la personale di Renato Giorgio dal titolo "Tutto è possibile".

Nel museo Civico di Gravina in Puglia, la mostra di pittura e scultura dell‘artista Fabio Andresini.

È poi in corso a Monopoli la terza edizione di PhEST - See beyond the sea, il festival internazionale di fotografia e arte, che proporrà fino al prossimo 4 novembre ben 21 mostre, oltre a talk, letture portfolio, concerti, proiezioni e dj set.

Da non perdere infine gli ultimi tre giorni della XVII edizione dei Dialoghi di Trani, dedicata alle Paure. Gran finale domenica con il giallista statunitense Jeffery Deaver e il professor Gustavo Zagrebelsky.