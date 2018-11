Chiara ha riaperto gli occhi, solidarietà anche dalla Provincia Bat

"E’ già trascorso oltre un mese da quel tragico 14 settembre, quando la nostra Chiara, giovane studentessa iscritta al III anno di Ingegneria Gestionale, mentre era a Manresa, nei pressi di Barcellona (Spagna) impegnata per l’Erasmus per cause accidentali precipitava nel vuoto.

Ieri Chiara dopo giorni di coma ha riaperto gli occhi, muove la mano, pian piano comincia a respirare autonomamente.

Stante la sua grave situazione clinica, ella è giovane, forte e può recuperare.

Deve recuperare!". Ad aiutare, nel sostenere gli sforzi che la sua famiglia dovrà affrontare anche la Presidenza della Provincia BAT si mobilita.

L’Avv. Nicola Giorgino, presidente dell’Ente sensibile agli accadimenti in cui vengono coinvolti giovani vite, ha inteso promuovere un’azione propulsiva verso le Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio e verso i Dirigenti scolastici, necessaria a contribuire per sostenere gli elevati oneri di terapia e degenza.

Chiara dovrà lottare per realizzare i suoi sogni e per farlo dovrà sarà assistita in Austria, presso l’unica clinica neurologica e di neuro-riabilitazione acuta capace di somministrale terapie robotiche innovative e di ultima generazione.