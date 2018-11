La burrata di Andria protagonista della rubrica del TG2 “Eat Parade”

La Burrata di Andria IGP sarà protagonista della rubrica del TG2 “Eat Parade” in onda Venerdì 30 ottobre alle ore 13.30 durante la quale saranno descritte la storia e le caratteristiche distintive della nostra Eccellenza Agroalimentare, oltre agli aspetti culturali che la caratterizzano. Il continuo interesse da parte dei media, ricordiamo la presenza nella trasmissione “FRIGO” di Rai2 del 26 ottobre scorso, evidenzia la notevole aspettativa da parte del pubblico nei confronti della Burrata di Andria.

«Il marchio d’origine IGP sta consentendo alla Burrata di Andria di ottenere la giusta considerazione e il giusto riconoscimento di prodotto di Eccellenza rappresentativo del territorio - commenta il Coordinatore del Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP, dott. Francesco Mennea -, consentendole di distinguersi dalle imitazioni e di raccontare le sue caratteristiche uniche che sono regolate dal disciplinare di produzione, tra cui: la qualità delle materie prime utilizzate, il sacchetto esterno di circa 2 mm di spessore, lo sfilaccio interno lavorato esclusivamente a mano e che ne caratterizza il gusto e la consistenza, la caratteristica chiusura apicale o “testa” sinonimo di assoluta artigianalità del prodotto, infine , ma non meno importate, la totale tracciabilità delle materie prime impiegate e del prodotto finito, garanzia per i consumatori della superiore qualità del prodotto.



Un invito, come sempre, a scegliere i prodotti a marchio d’origine come la Burrata di Andria IGP gli unici in grado di garantire ai consumatori Tradizione, Qualità e Tracciabilità.