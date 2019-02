​Cimitero: esumazione defunti

A seguito di ordinanza sindacale n.71 dell’11 febbraio 2019 è stato disposto che, a decorrere dal giorno 07 marzo 2019, avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei defunti sepolti nel Cimitero di Andria, nel campo di inumazione identificato con il numero 2 (primario), per i quali sono ormai trascorsi i 10 anni di inumazione, e quello con il numero 6 (secondario) per i quali ne sono ormai trascorsi 5.



Fino a tutto il 03 ottobre 2019 sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Andria, a disposizione di tutti gli interessati, l'elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l'esumazione ordinaria, per consentire il reperimento dei resti mortali del defunto da parte di eventuali congiunti interessati, affinché abbiano la possibilità di scegliere la deposizione dei resti in ossario singolo privato o il conferimento dello stesso in ossario comune, oppure la cremazione, a richiesta da parte degli aventi titolo, anche in caso di non completa mineralizzazione. A cura della S. Riccardo srl, dovrà essere individuato un idoneo locale per la temporanea conservazione delle salme o resti mortali da avviare alla cremazione o per altre operazioni (reinumazione o conferimento in ossario privato o comune).

Le operazioni di esumazione ordinaria potranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Si invitano gli eventuali familiari dei defunti, qualora interessati, a recarsi presso gli Uffici del Cimitero del Comune di Andria, dalla data della presente Ordinanza e fino al 1° marzo 2019 (venerdì) negli orari di apertura al pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti mortali ai sensi della vigente normativa.