Vigna & Olivo 2019: oggi il convegno

Tutto pronto per il secondo incontro di "Vigna & Olivo 2019" dedicato all’olivo e alla filiera olivicola. Dopo il successo del primo appuntamento dedicato alla vite, giovedì prossimo, 21 marzo è di scena ad Andria alle ore 16:00 presso l’Hotel “l’Ottagono”, il comparto olivicolo che chiuderà la settima edizione.

Anche in questo secondo appuntamento è previsto un ricco palinsesto con relatori protagonisti di un comparto strategico per il territorio. Verranno dunque affrontate tematiche di stretta attualità come le emergenze Xylella e gelate che stanno mettendo a dura prova l’ olivicoltura pugliese,le innovazioni legate all’olivicoltura di precisione, gli strumenti innovativi nella difesa fitosanitaria (anche per il controllo del insetto vettore della Xylella) e nella fertilizzazione per una gestione tecnica della coltura più efficiente e sostenibile.



Organizzato dall'Associazione Vento di Maestrale, con co-organizzazione e il patrocinio dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Bari, del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Barletta-Andria-Trani, dell'Associazione regionale pugliese tecnici e ricercatori in agricoltura, Arptra, Università degli Studi di Bari, Rete Gas Puglia - Gruppi di acquisto solidale, l'evento è rivolto alle aziende, ai tecnici professionisti e addetti ai lavori del comparto olivicolo-oleario.

Altri patrocini: Cantine Bardulia, Cantina sociale Barletta, Aipo.





Programma

L’incontro sarà coordinato da Gianluca Chieppa, vicepresidente Arptra, Associazione regionale pugliese tecnici e ricercatori in agricoltura, e vedrà l’ apertura dei lavori con i saluti del presidente dell'Associazione "Vento di Maestrale" Gerardo Tedesco, di Giacomo Carreras, presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Bari , Vittorio Filì, presidente Arptra, Associazione regionale pugliese tecnici e ricercatori in agricoltura, e del presidente del Collegio dei periti agrari, Bat, Antonio Memeo.



Si entrerà dunque nel vivo dei lavori conElia Pellegrino, vicepresidente Aifo, Associazione italiana frantoiani oleari, e l'intervento "Emergenze Xylella e gelate: c'è un'olivicoltura che non si arrende" che tratterà argomenti di stretta attualità inerenti alle emergenze Xylella e gelate che hanno colpito pesantemente l'olivicoltura pugliese mettendo in crisi l'intero comparto.

A seguire, “Nuova olivicoltura: la gestione di precisione” sarà l’argomento trattato dal prof. Salvatore Camposeo, del dipartimento di Scienze agroambientali e territoriali dell'Università degli studi di Bari, che affronterà la tematica legata all'innovazione di supporto all'olivicoltura.

Mentre “Le novità per la fertilizzazione dell'oliveto”, saranno discusse negli interventi di Luigi Quarta – Biolchim e Pasquale Dotoli - Timac Agro Italia

Infine “Parassiti e malattie dell'olivo: soluzioni per la difesa integrata e biologica” sarà la tematica affrontata da Andrea Bergamaschi – Upl, Domenico Bitonte - Sipcam Italia, Luigi Evangelista – Gowan, Marilena Porto - Corteva Agriscience, Filippo Rotunno – Biogard, Michele Curci – Bayer, che comunicheranno le soluzioni, sempre più sostenibili, proposte per il controllo dei parassiti e delle erbe infestanti chiave dell’ olivo.



L'ingresso all'evento è gratuito e sono previsti Crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali e al Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati.