Un nuovo capolavoro vede protagonista sul grande schermo l'attore andriese Riccardo Scamarcio, affascinante e tenebroso, accanto alla bellissima modella e star del web Emily Ratajkowski, e ad Aaron Paul, l’indimenticabile Jesse Pinkman di Breaking Bad, oltre a Francesco Acquaroli, il celebre Samurai della serie Suburra. Una coppia di americani in Italia, un vicino di casa con un segreto da nascondere, una vacanza da sogno che si trasforma in un sensuale e perverso gioco di potere da cui è impossibile uscire. Il travolgente thriller psicologico Welcome Home, per la regia di George Ratliff, dall'11 luglio solo al cinema con Altre Storie e Minerva Pictures.

Welcome Home racconta la storia di Bryan (Aaron Paul) e Cassie (Emily Ratajkowski), una coppia statunitense che, per superare una crisi nel proprio rapporto, decide di concedersi una vacanza, affittando una splendida villa nella campagna italiana attraverso il sito 'Welcome Home'. I due non sanno però che diventeranno vittima dei piani perversi del misterioso vicino di casa (Riccardo Scamarcio).

La prima dichiarazione di Riccardo Scamarcio, su questo lavoro internazionale, accende i riflettori sui suoi rapporti con il set. Ha, infatti, dichiarato: «Ho avuto un ottimo rapporto con il regista e con i miei compagni di lavoro. Bellissima la fotografia che valorizza i paesaggi di Todi che fanno da interessante sfondo ad un thriller sensuale».

Un thriller ricco di suspense e colpi di scena, una storia di inganni e manipolazione, di tradimenti e ossessioni, in cui la giovane coppia rimane intrappolata senza più poter tornare indietro.

Tra social, app di appuntamenti e videocamere nascoste, uno scorcio sulla vita di oggi, dominata dalla tecnologia e minacciata da un dubbio: siamo mai veramente soli o c’è sempre qualcuno che ci osserva?

Sinossi

Nel tentativo di riaccendere la scintilla del loro rapporto, Bryan (Aaron Paul) e Cassie (Emily Ratajkowski) prendono in affitto una romantica villa nella campagna italiana tramite il sito web 'Welcome Home'. Sul posto, Cassie fa amicizia con Federico (Riccardo Scamarcio), il vicino di casa bello e tenebroso. Bryan si sente subito minacciato dal fascino di Federico e Cassie si infastidisce per questo. Federico sfrutta proprio la gelosia di Bryan per mettere i due fidanzati l'uno contro l'altra. Bryan e Cassie si ritrovano presto coinvolti in una sexy e pericolosa caccia al topo dove scopriranno che la persona che ami di più potrebbe essere quella di cui fidarsi di meno.