Europee 2019: disposizioni per gli istituti scolastici sedi di seggio elettorale

«Sono state diramate una serie di disposizioni da parte del Commissario Prefettizio, attraverso apposita ordinanza commissariale, per permettere il regolare svolgimento delle operazioni elettorali per il giorno 26 maggio, all’interno degli edifici scolastici cittadini.

Viene così disposto: nelle scuole medie, elementari e materne sedi di sezioni elettorali, a decorrere dalle ore 14:00 di venerdì 24 maggio e sino alle ore 22:00 di lunedì 27 maggio, ogni attività didattica dovrà essere sospesa; nelle stesse scuole medie, elementari e materne sedi di sezioni elettorali, a decorrere dalle ore 14:00 di venerdì 24 maggio e sino alle ore 22:00 di lunedì 27 maggio, negli edifici destinati a sedi di seggio elettorale dovrà essere sospesa ogni attività scolastica (didattica e non didattica); in tutti gli istituti scolastici interessati, gli edifici in cui saranno ubicati i seggi elettorali per le consultazioni elettorali del 26 maggio, dovranno essere messi a disposizione del personale comunale per le operazioni di allestimento, a decorrere dalle ore 14:00 di venerdì 24 maggio; dal giorno 20 maggio i dirigenti dovranno assicurare l’accesso, nei rispettivi plessi scolastici, del personale comunale e del personale delle ditte affidatarie dei lavori, per l’eventuale allocazione delle suppellettili elettorali,da utilizzare per l’allestimento dei seggi, che avverrà a far data dal successivo venerdì 24 maggio; l’Ufficio di Segreteria, il relativo impianto telefonico, nonché un armadietto munito di chiave dovranno essere messi a disposizione del personale comunale per le incombenze connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali; i Dirigenti degli istituti scolastici dovranno mettere a disposizione del personale comunale all’uopo delegato, dal giorno 24 maggio, le chiavi di accesso all’edificio scolastico (cancello, portone d’ingresso, aule adibite a sede di seggio elettorale e Segreteria) nonché le chiavi di accesso ai quadri elettrici, eventuale impianto d’allarme, centrale termica, idrica ecc. al fine di consentire il deposito delle suppellettili, l’allestimento dei seggi e il relativo smontaggio, e la disinfezione degli ambienti; i Dirigenti degli istituti scolastici entro venerdì 24 maggio dovranno comunicare al Dirigente dei Servizi Elettorali (affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it) i recapiti telefonici dei referenti delle scuole da contattare in caso di problematiche (impianti elettrici, riscaldamento, idrici e di allarme), connesse agli edifici scolastici; ai Dirigenti degli Istituti scolastici, costituiti da più fabbricati forniti di accesso indipendente, è demandata, nell’ambito della propria autonoma valutazione, ogni determinazione in merito all’espletamento dell’attività scolastica nei soli plessi non utilizzati per le consultazioni elettorali in oggetto; resta ferma in tal caso,l’inutilizzabilità da parte di tutto il personale scolastico dell’impianto telefonico e degli Uffici di Segreteria attigui ai locali sede di sezione elettorale.

I locali oggetto del provvedimento torneranno nella disponibilità delle Autorità Scolastiche inderogabilmente entro le ore 7:00 di martedì 28 maggio».