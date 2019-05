"Noi… alla festa del libro": chiusura al traffico veicolare su Piazza Vittorio Emanuele II

«L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' Albo Pretori - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n.234 del 21/05/2019 del Settore Lavori Pubblici- Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alla manifestazione denominata "Noi...alla festa del libro", e che quindi viene istituita la chiusura al traffico veicolare di via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II, via Carlo Troya, via De Anellis, via Museo del Confetto, Piazza Duomo, Piazza La Corte, via La Corte, via Vaglio, via F. De Excelsis, via Flavio Giugno e Piazza Sant’Agostino: oggi e domani dalle ore 09:00 fino a cessata esigenza. La chiusura al traffico veicolare su via San Francesco, oggi sarà dalle ore 15.30 alle 20.00, e domani dalle ore 09.00 alle 12.30».