Rinviata al 2 giugno la processione di Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco

A causa delle avverse condizioni metereologiche previste per domenica prossima, la comunità Salesiana di Andria ha deciso di rinviare i festeggiamenti in programma per il 26 maggio alla domenica successiva.

Pertanto, la messa nel cortile dell’Oratorio, la processione con le statue di Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e San Domenico Savio, nonché il concerto con i Sottosuono sono rinviati a domenica 2 giugno.

Si comincia alle ore 19.00 con la Santa Messa in cortile presieduta da don Angelo Santorsola, Ispettore dell’Ispettoria Meridionale.

A seguire, processione con il seguente itinerario: Oratorio, via Giunti, via Vittoria, Piazza Marconi, via Principe Amedeo, via Duca degli Abruzzi, via D’Azeglio, via Don Luigi Sturzo, via Leopardi, via Zanella, via Pascoli, via Duca D’Aosta, via Pisani, via Regina Margherita, via Giusti, Oratorio.

Al termine, Comunità in Festa nel cortile dell’Oratorio con il gruppo “Sottosuono”, stand enogastronomico, estrazioni della Lotteria 2019, premiazioni dei tornei e dei concorsi Instagram.