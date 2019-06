Fine anno a colori

Il saluto di fine anno da parte del preside Carlo Zingarelli agli alunni:

«A chi rimane con noi un augurio di lunghi giorni di vacanza e di riposo. Grazie a tutti per aver partecipato alla vita della scuola. Un saluto particolare ai ragazzi che stanno con noi per questo giorno ancora e poi passeranno in un’altra scuola per continuare il loro percorso. Avete fatto un importante cammino, condiviso con le vostre maestre e tra di voi … momenti impegnativi ma felici …. avete imparato tanto! Adesso avete il dovere di andare e portare con voi questo sapere acquisito e di essere sempre corretti ed educati.

Le canzoni che ora canterete hanno per tema il vivere a colori e la libertà. Lo state dimostrando oggi. Non dimenticate mai questi colori, rappresentano quello che siete. Oggi più che mai vi esorto a mantenere i colori di questi giorni spensierati nel cuore, sappiate che i colori rappresentano tutto quello che vi circonda, esprimono la ricchezza della diversità. Coltivate nell’animo l’idea del colore perché vi accompagnerà per tutta la vita. Il mondo è bello perché è a colori, non permettete al grigio di prevalere.

Per la libertà il discorso è un po’ più complicato. Esprimere il proprio colore e lasciare gli altri liberi di esprimere il loro è l’essenza del vivere insieme. Ci vuole rispetto, ci vuole cura per il prossimo, ci vuole umiltà. La libertà è il valore più alto che possediamo, non scordartelo mai!!

L’ultimo ringraziamento a chi ha permesso tutto questo: le vostre maestre. Buone vacanze a tutti».