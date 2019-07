Premio giornalistico dedicato a Michele Palumbo, Zinni (ESP): «Doveroso ricordare un grande uomo»

«"I Fatti, le Idee, le Opinioni”… come dire: Michele Palumbo in tre parole. Ora, chi ha avuto la fortuna di conoscere il prof. Michele Palumbo come e più di me, condividerà forse la mia impressione: in questo momento, se, in altro modo e altro mondo, Michele ci guarda, starà sorridendo sotto i baffi, anzi sotto la barba. Immagino che ci stia dicendo: “Ma che state combinando? Un premio intitolato a me? Ma siete fuori di testa?”.

Questo, io credo, Michele ci avrebbe detto. Questo, tuttavia, è bello, giusto e doveroso debba essere fatto per onorare la memoria di un grande figlio di Andria: un grande uomo, prima ancora che un grande professore e un grande giornalista.

Le mille ragioni di plauso per l’iniziativa del Circolo della Stampa della BAT “San Francesco di Sales” sono già note e non sta a me riepilogarle.

Piuttosto - conclude Zinni - sento di ringraziare gli organizzatori e l’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Penso che anche Michele lo avrebbe fatto».