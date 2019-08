I Boys Boys Toys (ospiti al Tanà di Minervino il 16 agosto) sono Leo Pari e Marco “Rissa” Musella (Thegiornalisti) e nascono per portare l’Itpop in discoteca. Canzoni d’autore con l’anima da Dj scritte in tour a fine concerto nel casino degli afterparty.

Mentre i Thegiornalisti si preparano a calcare il prestigioso palco del Circo Massimo sabato 7 settembre, Leo e Marco si dedicano parallelamente alla disco con un progetto collaborativo che vedrà altri musicisti e cantanti mettersi in gioco con i Boys Boys Toys.

Tra un drink e l'altro, uno sguardo, una storia rubata e una fila al bagno Leo e Marco hanno raccolto pezzi di notte e li hanno riportati in studio per riassemblarli con drum machine, campionatori, un pianoforte e una chitarra. Pop sintetico e ritornelli da cantare alle 4 di mattina con le lacrime agli occhi e le mani alzate al cielo, mentre arriva l'alba e l'ultimo palloncino della festa vola via. Il nome BOYS BOYS TOYS è ispirato al celebre brano di Sabrina Salerno e tutta la club culture italiana cosi come il sound che, partendo dall' Italo Disco, si mescola con Future Bass, EDM e ritmi tropicali.I brani, scritti e prodotti insieme a Gianluigi Fazio nascono da collaborazioni con voci e artisti sempre diversi. Leo Pari è un songwriter e producer da bollino parental advisor. Nel suo ultimo album "Hotel Califano" ha raccontato storie d'amore, di sesso e vita notturna sopra le righe.

Marco Rissa è il baffo romantico dell'indie pop italiano. Chitarrista e membro fondatore dei Thegiornalisti, produce musica elettronica e da anni porta i suoi DJ set nelle discoteche di tutta Italia.

