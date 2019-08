Servizio Taxi attivo anche durante le vacanze

In coincidenza con l'arrivo di turisti e passeggeri in visita alla città l'Ufficio Stampa segnala che il Servizio Taxi è operativo presso Piazza Bersaglieri d’Italia (di fronte alla Stazione Ferrotramviaria), è attivo tutto il giorno.

Il servizio è particolarmente utilizzato soprattutto perché è l'unico taxi autorizzato in città per il trasporto ed il servizio di pubblica utilità di passeggeri in arrivo nella città, ovvero di turisti o di cittadini che devono spostarsi da e per la città.

«Il mio servizio – spiega Emanuele Di Gennaro – è attivo tutto il giorno e quotidianamente il mio taxi trasporta i passeggeri anche verso l'aeroporto di Bari, le stazioni ferroviarie, assisto i turisti e vi sono decine e decine di esempi nei quali, e grazie ai quali, gli stessi turisti conservano un buon ricordo della città vista l'accoglienza e la disponibilità da me assicurata, Ovviamente assicuro anche spostamenti per lavoro e tempo libero e per ospedali e cliniche. Sono l'unico taxi della città con tutte le autorizzazioni di rito».